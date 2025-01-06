Местами подорожание произошло на более 40 грн: как изменились цены на бананы, виноград и яблоки

За месяц виноград вырос в цене почти на 43 гривен, некоторые сорта яблок — на почти 11 гривен, однако бананы подешевели

В течение одного месяца некоторые популярные фрукты подешевели. Цены упали также на бананы, но виноград и яблоки выросли в стоимости.

За этот период наибольшее удорожание произошло на виноград, после него идут некоторые сорта яблок. Об этом говорится в данных Минфина.

Цены на яблоки, виноград и бананы в украинских магазинах

Сейчас средние цены на яблоки украинские составляют 27,08 гривны. Месяцем раньше стоимость была 37,70 гривны. Они подешевели на 10,62 гривны.

В то же время, стоимость на яблоки Айдаред не изменилась — 37,70 гривны.

Один килограмм винограда в январе стоит 249,08 грн. В декабре он был дешевле на 42,97 грн, то есть средний ценник зафиксировался на уровне 206,11 грн.

В январе 1 кг бананов в среднем можно купить за 54,35 гривны. В декабре ценник составлял 61,58 гривны, то есть фрукт был дороже на 7,23 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли украинцам подорожание двух популярных категорий продуктов в 2025 году. Эксперты дали прогноз на ближайшие месяцы.