Не лише плюси: колишній глава МЗС назвав недоліки присутності іноземних військ в Україні

У розміщенні миротворців є і ризики

Україна веде перемовини з Францією та Великою Британією про можливе розміщення іноземного контингенту. Обговорюються не лише політичні сигнали, а й конкретні технічні деталі, включно з присутністю іноземних військ на певних ділянках території.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ і експосол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі Radio NV. Він нагадав, що ще півтора року тому передбачав такий розвиток подій.

"Півтора року тому я сказав, що якщо ситуація буде катастрофічною на фронті, то перші, хто ступить за нас, це будуть британці. Ну стали і французи. Над мною насміхались, писали коменти всякі такі, які я навчився не читати… Так сталось", — зазначив він.

За словами Пристайка, ключова помилка України — це зволікання з ухваленням закону, який дозволив би доступ іноземних військ на територію країни.

"Треба було одразу піти назустріч і зробити перший крок — прийняти закон про доступ французьких збройних сил на суверенну територію України. Що і треба буде в будь-якому разі зробити, коли ми зараз домовимося з британцями і французами, і сподіваюсь, ще з кимось", — заявив дипломат.

Водночас він попередив: розміщення іноземного контингенту означає часткову втрату контролю над військовими рішеннями.

"Як тільки ви починаєте інтернаціоналізувати проблему… ви більше не є власником цього керма. Якщо у вас на території країни збройні сили іноземних країн, ваше рішення щодо того, що ви атакуєте, де ви стоїте, чи ви вживаєте якісь засоби протидії, ракети, танки і так далі, вони вже повинні бути узгоджені з цією позицією", — пояснив він.

Пристайко порівняв ситуацію з обмеженням дій ЗСУ у 2014 році через місію ОБСЄ. Він також розповів про історію створення формату Рамштайн і підтвердив, що ключову роль у цьому відігравали саме британці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський 5 квітня заявив, що в питанні розміщення миротворців в Україні досягнуто важливих успіхів. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами, країна наближається до досягнення миру.