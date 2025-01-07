Каков будет размер индексации пенсий в 2025 году

В марте 2025 года в Украине должна состояться индексация пенсионных выплат

В 2025 году для пенсионеров запланирована индексация их выплаты. Ее коэффициент составит 1,10, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на текущий год.

На индексацию пенсий и дополнительных мер повышения уровня соцзащиты выделено более 44,7 миллиарда гривен. Об этом говорится в указе (проекте) Министерства социальной политики Украины.

Согласно данным, в марте 2025 года для индексации пенсионных и социальных выплат будет применен коэффициент 1,10.

В то же время, в бюджете на доплаты, определенные постановлениями Кабинета Министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительных мерах повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения предусмотрено более 44,7 миллиарда гривен.

Напомним, кому из пенсионеров в 2025 году урежут выплаты. Эти изменения коснутся почти всех пожилых лиц, получающих сверхвысокие начисления.

В то же время ранее "Телеграф" писал об изменениях, которые произойдут для пенсионеров в 2025 году, в частности, увеличения нормы стажа для выхода на пенсию, списания средств со счетов и другие.