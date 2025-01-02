Коли пенсіонери, які продовжують працювати, мають право на перерахунок виплати

Є два випадки, коли пенсіонерам, що працюють, перераховують їх щомісячні виплати — після звільнення та автоматично кожні два роки

Літні особи в Україні можуть продовжити працювати після набуття права на пенсію. Їхня виплата може бути меншою, тому варто знати про випадки, коли можуть збільшити її розмір.

Пенсіонери, які працюють, часто отримують пенсію, сума якої була вирахувана на основі старих показників, зокрема прожиткового мінімуму (який був актуальний під час оформлення виплати). Про перший випадок пояснили у виданні "На пенсії".

Згідно з даними, пенсія у таких осіб може вирости, коли її перерахунок проведуть після звільнення з урахуванням нових показників, що будуть актуальні на той момент. Однак варто зауважити, що такі операції не завжди призводять до збільшення виплати, адже все індивідуально.

"У будь-якому випадку пенсіонер зобов’язаний повідомляти до органів Пенсійного фонду про факти звільнення, а тим більше про факти працевлаштування", — наголосили у повідомленні.

Водночас є другий випадок — кожні два роки виплата перераховується за час, котрий особа відпрацювала після призначення або останнього перерахунку пенсії. Він робиться на основі стажу, а в деяких моментах — зарплати.

"Але такі перерахунки з 2018 року можуть робитися автоматично, навіть без звернення до Пенсійного фонду", — резюмували у ПФУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів отримуватиме щомісяця по майже 1000 гривень доплати.