Судді Вищого антикорсуду та члени ВРП і ВККС із зарплатами в сотні тисяч гривень претендують на пільги у купівлі житла, – експерт

Вищий антикорупційний суд, попри скандали зі службовим житлом, запланував 60 млн грн на цей рік на його купівлю. А ВРП на додачу ще й вимагає від Кабміну пільгових кредитів під 3% для суддів Вищого антикорсуду, членів Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які отримують зарплати у сотні тисяч гривень. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

"Судді ВАКС, члени ВРП та ВККС із зарплатами в сотні тисяч гривень попри махінації зі службовим житлом та корупцію, терміново вимагають пільгових кредитів на житло. Так Вища рада правосуддя публічно звернулась до Кабміну, щоб той включив її представників та інших достойників до списку пільговиків, які мають право на іпотечне кредитування за фіксованою річною ставкою 3% у гривні", – написав він.

Він процитував колишнього голову суду Павла Вовка, який назвав знущанням доступне іпотечне кредитування та пільгову іпотеку членам ВРП, ВККС та ВС, зарплата яких становить 300-400 тис. грн на місяць.

Також експерт зазначив, що у 2025 році ВАКС планує витратити близько 60 млн гривень на закупівлю службових квартир. І це попри нещодавні викриття махінацій зі службовим житлом саме в цьому суді.

"Більше всіх як завжди вразив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), від назви якого здається скоро залишиться лише – "Вищий Корупційний". Наприклад, суддя ВАКС Маркіян Галабала незаконно отримав службове житло, попри те, що житлом у м. Києві був забезпечений. Суддя Віталій Крикливий був помічений у махінаціях зі службовим житлом за допомогою своєї дружини, яка теж є суддею ВАКС", – наголосив він.

Про масову приватизацію службового житла суддями та поліцейськими розповіло нещодавно у своєму розслідуванні Bihus.info, проте про скандали в ВАКС там чомусь нічого не знають, написав Постернак.

"Чи є щось про службове житло для "нашого антикору" в цьому розслідуванні Бігусів і чому?" – цитує експерт відомого юриста Олега Шрама, нарікаючи, що Bihus.info не згадало про скандали зі службовим житлом ВАКС.

Постернак нагадав також про скандально відому суддю ВАКС Катерину Сікору, яка за допомогою колег в іншому суді відсудила в держави півмільйона гривень компенсації. При цьому її зловили на незаконному збагаченні: за даними слідства, вона внесла недостовірну інформацію щодо низки машин, квартир (!), паркомісць, що з’явилися в неї та її родини за час активного здійснення правосуддя, написав він.

"Інша суддя ВАКС Валерія Чорна в розпал війни стала власницею елітної автівки з салону – BMW Х6. А її колега, суддя апеляційної палати ВАКС Микола Глотов за рік від початку повномасштабного вторгнення придбав "Теслу" за майже 2 млн грн. І такі судді, не зволікаючи, беруть житло задарма. Квадратні метри зайвими не бувають. Навіть, якщо в тебе є пентхаус в центрі Києва чи будинок за містом і жити в службовому ти не збираєшся. Все одно ж платить держава", – повідомив він.

Експерт наголосив, що сьогодні житло насамперед потрібне військовим і людям, які втратили все через бойові дії, а не обраним суддям ВАКС та наглядовим органам на кшталт ВРП.

"Це не декілька осіб заберуть в держави гроші. Це армія найелітніших суддів ВАКС, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, працівники їх секретаріатів, члени їх родин тощо. Армія! Мільйони державних грошей", – підсумував Постернак.