Укр

Украинцы могут выйти на пенсию без стажа. Какова будет сумма ежемесячной выплаты

Автор
Марина Бондаренко
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Гривна
Гривна. Фото 24 канал

Украинцам, получившим право на оформление пенсии, но не имеющим норму стажа, с 65 лет предусмотрена соцпенсия

Чтобы получить более высокие пенсионные выплаты, украинцы должны наработать норму страхового стажа, а также достигнуть определенного возраста. Оформить выплаты можно и без стажа, но на такую сумму сложно будет прожить.

Если лицо до достижения пенсионного возраста не получило достаточной нормы страхового стажа, то с 65 лет оно рассчитывает на социальную помощь — социальную пенсию по возрасту, сообщает "Телеграф" со ссылкой на "Дію" (Ред. в укр. вар.).

Такую выплату могут получить далеко не все. Она не будет назначаться, если:

  • Лицо получает пенсию, работает или имеет другой доход.
  • Кто-то из семьи совершил покупку или оплату более 50 тысяч гривен за год до обращения.
  • Среднемесячный доход семьи превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
  • Выявлены дополнительные доходы, не указанные в декларации.
  • Лицо или его семья владеют вторым жильем, превышающим 21 квадратный метр на человека, или более чем одним транспортным средством.

Такая социальная пенсия должна пересчитываться раз в 6 месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и доходах.

Какой размер такой выплаты

Сумма социальной пенсии по возрасту — разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 гривна), и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. Однако она не может превышать 3028 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли украинец выйти на пенсию раньше 60 лет, если норма страхового стажа уже приобретена.

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