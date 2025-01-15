Канадський політик з українським корінням: хто може стати новим прем'єром Канади

В грудні 2024 року Фріланд пішла у відставку з посади у кабінеті міністрів Трюдо

Ексміністр фінансів та ексвіцепрем'єр Христя Фріланд може оголосити про намір стати головою Ліберальної партії Канади, яка зараз є правлячою в країні. Якщо її оберуть на посаду голови партії, вона автоматично замінить прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і на посаді прем'єра.

Про це повідомляє CBC News. Фріланд планує оголосити про свій намір публічно до того, як в США приведуть до присяги новообраного президента США Дональда Трампа.

В грудні 2024 року Фріланд пішла у відставку з посади у кабінеті міністрів Трюдо, заявивши про розбіжності у поглядах з прем'єром. Пізніше вона пояснила причини свого відходу: Трюдо запропонував їй стати "міністром без портфеля" з обмеженою відповідальністю за відносини між США і Канадою, на що Фріланд була категорично незгодна.

З цього моменту вона почала активно критикувати Трюдо, зокрема його управління економікою. Особливо сильною критика стала на тлі погроз Дональда Трампа впровадити тарифи на канадські товари.

Христя Фріланд (Христина Александра Фріланд) – канадський політик українського походження, її мати Галина Хом'як була українкою з сім'ї політичних емігрантів та відомим в Канаді адвокатом, батько, Дональд Фріланд, теж відомим адвокатом та членом Ліберальної партії. Фріланд у 90-ті роки багато часу провела в Україні, як представник ЗМІ, але у 2013 році кинула журналістську кар'єру заради політичної. Вона була міністром зовнішньої торгівлі, міністром іноземних справ, а в уряді Трюдо – міністром фінансів. Має українську нагороду – Орден княгині Ольги I ступеня. Чудово знає як англійську, так і українську мову.

Нагадаємо, що 6 січня 2025 року прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Джастін Трюдо оголосив про свою відставку з посади партійного лідера. Він також додав, що не буде більше прем’єр-міністром, коли партія обере наступника.

Джастін Трюдо очолив Ліберальну партію у 2013 році, коли вона перебувала у глибокій кризі та посідала лише третє місце у парламенті. За дев'ять років його керівництва партія здобула три виборчі перемоги поспіль. Він є палким прихильником України й під його керівництвом Канада серйозно допомагала Україні в боротьбі з РФ у російсько-українській війні.