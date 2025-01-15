Жінка віддала "Бреду Пітту" 800 тисяч євро: шахраям допоміг ШІ

Шахраї надсилали жінці переконливі фото та відео, створені штучним інтелектом

У Франції жінка заплатила фальшивому Бреду Пітту 830 тисяч євро. Шахраї майстерно витягли з неї гроші, скориставшись її сумнівами у поточному шлюбі, а також технологіями генерації фото та відео за допомогою штучного інтелекту.

Історією поділилося бельгійське видання 7sur7. Головна героїня сюжету, 53-річна Анна, протягом двох років хотіла розійтися зі своїм чоловіком-мільйонером та у пошуках спілкування вперше зареєструвалася у соціальних мережах.

Там вона познайомилася з "матір’ю Бреда Пітта", яка розповіла, що її син мріє познайомитися з жінкою як Анна. Далі вона познайомила її зі "знаменитістю", а після цього все пішло за накатаною схемою, шахраї підкорили серце жінки, а заразом опанували її гаманцем.

"Я любила чоловіка, з яким листувалась. Він умів розмовляти з жінками, все було дуже продумано. Його слова, вірші — я отримувала безліч любовних послань. Все, про що може мріяти жінка, я отримала від цієї людини", — зізналася Ганна.

У жінки спочатку були сумніви, що вона говорить зі знаменитістю, проте шахрай зміг її переконати за допомогою зображень, створених штучним інтелектом. Після цього зловмисник сказав, що має рак нирки і попросив допомогти йому з лікуванням, бо його рахунки були заблоковані через суди з Анжеліною Джолі.

Цим вона перерахувала йому кількома траншами 830 тисяч євро. Підступ вона помітила лише після того, як у ЗМІ з’явилися чутки, що справжній Бред Пітт зустрічається з Інес де Рамон. Однак на ці сумніви шахраї згенерували фейковий новинний відео сюжет, у якому "журналіст" розповідав про те, що насправді Пітт зустрічається з Анною, а не з Рамон.

І лише фотографії зіркової пари змусили остаточно зрозуміти, що її просто обдурили. За цей час Анна втратила не лише гроші, а й кількох друзів, посварилася з дочкою, здійснила кілька спроб самогубства і зрештою потрапила до клініки, що спеціалізується на лікуванні важкої форми депресії.

Як повідомлялося раніше, у Британії ентузіасти створили за допомогою ШІ відео, на якому показали як виглядатиме середньостатистична людина у 2055 році, якщо не відмовиться від шкідливого харчування.