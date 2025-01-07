З 42 до 47 грн до кінця цього року: що прогнозує експерт

До кінця 2025 року курс американської валюти значно виросте

На валютному ринку України під кінець 2024 року курс долара перетнув межу в 42 гривні. Експерт прогнозує, що до кінця 2025 року показники можуть поступово піднятись до 47 гривень.

В Державному бюджеті на 2025 рік передбачено, що курс долара сягне 45 гривень. Однак, не дивлячись на це, як повідомив Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу в ефірі Ранок.LIVE, американська валюта може здорожчати до 47 гривень.

За словами Пендзина, основний та єдиний продавець валюти в Україні є Національний банк, що слідкує за курсом долара. Він додає, що наразі в нашій країні відсутній валютний ринок у звичному сенсі.

"В нормальних умовах є багато продавців валюти — експортери, і багато покупців — імпортери, і взаємодія їх попиту та пропозиції формує курс. Плюс є регулятор, який зверху стоїть і, в кращому випадку, викупляє або робить якісь інтервенції. Так функціонує нормальний валютний ринок", — пояснив він.

Курс долара в Україні станом на 7 січня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 7 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,0 грн (купівля) та 42,70 (продаж). Готівковий курс — 42,70 (купівля) та 42,70 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,1959 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара на цьому тижні в Україні.