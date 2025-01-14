Доллар может снова подорожать. Когда готовиться к новому курсу

По прогнозу эксперта, доллар по 42,8 гривны может быть в конце марта

Хотя курс доллара на наличном рынке уже побил новый рекорд в 43 гривны, однако американская валюта, по словам эксперта, в конце марта может стоить лишь 42-42,8 гривны.

В ближайшие три месяца доллар может подорожать до 2%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии "Факты".

По его прогнозу курс доллара в Украине в конце марта может колебаться в коридоре 42-42,8 гривны. То есть гривна, вероятно, будет постепенно обесцениваться, но не чрезмерно. В дальнейшем курс доллара будет зависеть от многих факторов.

"По примеру 2024 года регулятор может применить стратегию сглаживания, согласно которой темпы роста курсов валют (прежде всего доллара США) могут быть умеренными и станут действенным средством для сдерживания инфляции", — отметил эксперт.

Он также добавляет, что Национальный банк Украины играет главную роль в обеспечении стабильности курса, поскольку проводит политику режима управляемой гибкости и активно работает над балансировкой спроса и предложения.

Курс доллара по Украине по состоянию на 14 января

По данным портала "Минфин", во вторник, 14 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,2500 грн (покупка) и 43,00 (продажа). Наличный курс — 42,95 (покупка) и 43,02 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2692 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2025 году Украину ожидает значительное обесценивание гривны. Курс доллара, по словам экспертов, опустится до 46 гривен.