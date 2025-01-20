Зверніть увагу на один момент: як українці можуть самостійно збільшити собі пенсію

Пенсія виросте, якщо особа сплачуватиме збільшені добровільні внески

В Україні сума пенсійних виплат залежить від кількох важливих факторів. Громадяни можуть самостійно збільшити свої виплати, зокрема офіційно працювати та робити добровільні внески.

Сума пенсії може вирости від кількості офіційного страхового стажу та від сплаченого ЄСВ, який буде рости залежно від розміру заробітної плати. Чим більше внесок, тим вища пенсія, як нагадали в Міністерстві соціальної політики України.

"За даними звіту 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць було виведено з тіні (з них почали сплачувати податки). Це забезпечило додаткові надходження до ПФУ у 97 мільйонів гривень єдиного внеску. Ці внески не лише гарантують пенсійні права працівникам, що їх сплачують, а й впливають на виплати нинішнім пенсіонерам", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, якщо особі не вистачає місяців чи років для виходу на відпочинок, то вона може їх докупити. Однак за один рік стажу потрібно віддати значну суму — понад 20 тисяч гривень. У Пенсійному фонді пояснили, хто саме може його придбати.