Одна ошибка – и пенсии не будет. Что нужно знать украинцам
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Если пожилые люди нарушат определенные правила, они не смогут получать начисления, но их можно будет восстановить
Некоторым пенсионерам могут заморозить их ежемесячные выплаты из-за того, что они нарушат определенные правила, в частности подадут недостоверные данные, выедут за границу и тому подобное.
Об основных основаниях прекращения пенсионных выплат напомнил Пенсионный фонд Украины. Они предусмотрены законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Почему пенсионеры могут остаться без выплат
Деньги заморозят в следующих случаях:
- если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;
- если пенсионер проживает за границей;
- по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- в случае смерти пенсионера, признания его без вести пропавшим или объявления умершим в установленном законом порядке;
- если пенсия не была получена в течение шести месяцев подряд;
- если пенсионер не прошел процедуры физической идентификации;
- в других случаях, предусмотренных законом.
В таких случаях лицо может лично или по почте, если живет за границей, подать соответствующее заявление в госструктуру на возобновление выплаты.
Ранее "Телеграф" писал о том, как можно оформить пенсию на портале ПФУ.