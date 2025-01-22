Одна ошибка – и пенсии не будет. Что нужно знать украинцам

Если пожилые люди нарушат определенные правила, они не смогут получать начисления, но их можно будет восстановить

Некоторым пенсионерам могут заморозить их ежемесячные выплаты из-за того, что они нарушат определенные правила, в частности подадут недостоверные данные, выедут за границу и тому подобное.

Об основных основаниях прекращения пенсионных выплат напомнил Пенсионный фонд Украины. Они предусмотрены законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Почему пенсионеры могут остаться без выплат

Деньги заморозят в следующих случаях:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

если пенсионер проживает за границей;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признания его без вести пропавшим или объявления умершим в установленном законом порядке;

если пенсия не была получена в течение шести месяцев подряд;

если пенсионер не прошел процедуры физической идентификации;

в других случаях, предусмотренных законом.

В таких случаях лицо может лично или по почте, если живет за границей, подать соответствующее заявление в госструктуру на возобновление выплаты.

Ранее "Телеграф" писал о том, как можно оформить пенсию на портале ПФУ.