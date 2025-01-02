Хто з пенсіонерів отримуватиме щомісячно по майже 1000 гривень
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Щомісячна доплата в 944 гривень нараховуватиметься для 80-річних пенсіонерів, що отримують пенсію за віком, живуть самостійно та потребують регулярного стороннього догляду
Для пенсіонерів в Україні передбачені надбавки до виплат і одна з таких здійснюється самотнім літнім особам. Сума такої доплати становить 944 гривень і вона залежить від прожиткового мінімуму.
Така надбавка до пенсії передбачена законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Її виплата здійснюється щомісяця.
Щомісячна виплата в 944 гривні, що становить 40 відсотків від 2361 гривні, тобто прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність у 2025 році, нараховуватиметься для тих, хто відповідає таким критеріям:
- 80 років або старше.
- самотні, без підтримки від родичів.
- отримують лише пенсію за віком.
- потребують регулярного догляду.
Однак варто зауважити, що ця виплата не здійснюватиметься тим, хто отримує пенсію по інвалідності чи інші соціальні виплати.
Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні із січня 2025 року розраховують на доплати до своїх виплат. Сума такої надбавки складатиме 2361 гривню і вона нараховуватиметься щомісячно.