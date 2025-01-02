Хто з пенсіонерів отримуватиме щомісячно по майже 1000 гривень

Щомісячна доплата в 944 гривень нараховуватиметься для 80-річних пенсіонерів, що отримують пенсію за віком, живуть самостійно та потребують регулярного стороннього догляду

Для пенсіонерів в Україні передбачені надбавки до виплат і одна з таких здійснюється самотнім літнім особам. Сума такої доплати становить 944 гривень і вона залежить від прожиткового мінімуму.

Така надбавка до пенсії передбачена законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Її виплата здійснюється щомісяця.

Щомісячна виплата в 944 гривні, що становить 40 відсотків від 2361 гривні, тобто прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність у 2025 році, нараховуватиметься для тих, хто відповідає таким критеріям:

80 років або старше.

самотні, без підтримки від родичів.

отримують лише пенсію за віком.

потребують регулярного догляду.

Однак варто зауважити, що ця виплата не здійснюватиметься тим, хто отримує пенсію по інвалідності чи інші соціальні виплати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні із січня 2025 року розраховують на доплати до своїх виплат. Сума такої надбавки складатиме 2361 гривню і вона нараховуватиметься щомісячно.