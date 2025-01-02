Рус

Хто з пенсіонерів отримуватиме щомісячно по майже 1000 гривень

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гривня
Гривня. Фото 24 канал

Щомісячна доплата в 944 гривень нараховуватиметься для 80-річних пенсіонерів, що отримують пенсію за віком, живуть самостійно та потребують регулярного стороннього догляду

Для пенсіонерів в Україні передбачені надбавки до виплат і одна з таких здійснюється самотнім літнім особам. Сума такої доплати становить 944 гривень і вона залежить від прожиткового мінімуму.

Така надбавка до пенсії передбачена законом "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Її виплата здійснюється щомісяця.

Щомісячна виплата в 944 гривні, що становить 40 відсотків від 2361 гривні, тобто прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність у 2025 році, нараховуватиметься для тих, хто відповідає таким критеріям:

  • 80 років або старше.
  • самотні, без підтримки від родичів.
  • отримують лише пенсію за віком.
  • потребують регулярного догляду.

Однак варто зауважити, що ця виплата не здійснюватиметься тим, хто отримує пенсію по інвалідності чи інші соціальні виплати.

Раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери в Україні із січня 2025 року розраховують на доплати до своїх виплат. Сума такої надбавки складатиме 2361 гривню і вона нараховуватиметься щомісячно.

Теги:
#Пенсії #Пенсія #Доплата