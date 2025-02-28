Напружений діалог у Вашингтоні: найяскравіші цитати із зустрічі Трампа і Зеленського

Такої суперечки не очікував ніхто

У п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Лідери мали взяти участь у церемонії підписання угоди про корисні копалини між двома країнами.

Однак під час спільного виступу перед журналістами між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом розгорілася гостра суперечка. Ось найяскравіші цитати із цього обговорення:

"Обама дав вам простирадла, а я дав вам "Джавеліни"", – заявив Трамп, порівнюючи військову допомогу різних адміністрацій США.

"Ви повинні бути вдячні. У вас немає карт. Ваші люди вмирають, у вас закінчуються солдати" , – наголосив Трамп.

, – наголосив Трамп. "Я не приїхав сюди грати в карти" , – відповів Зеленський на заяву Трампа про слабкі переговорні позиції України.

, – відповів Зеленський на заяву Трампа про слабкі переговорні позиції України. "Якби не американська зброя, ця війна закінчилася б" , – сказав Трамп, натякаючи на залежність України від США.

, – сказав Трамп, натякаючи на залежність України від США. "За три дні? Я вже чув це від Путіна" , – відреагував Зеленський.

, – відреагував Зеленський. "Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків" , – заявив Венс.

, – заявив Венс. "Ви не маєте права мені диктувати! Я вже підписував угоду із Путіним у присутності Макрона та Меркель. Про яку дипломатію тут йдеться?" , – заявив Зеленський.

, – заявив Зеленський. "Якщо ви не хочете припинення вогню, то я хочу. Ви маєте бути вдячними" , – наполягав Трамп.

, – наполягав Трамп. "Ви не в праві диктувати, запам’ятайте це", – відповів Трамп Зеленському.

Повідомляється, що після зустрічі за закритими дверми без присутності журналістів президент України Володимир Зеленський достроково покинув Білий дім.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував усі подробиці цієї суперечки. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки.