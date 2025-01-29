Чи можна "1000 Зеленського" зняти готівкою

Ця виплата передбачена для усіх українців

Україна продовжує виплачувати допомогу в 1000 гривень, що надається у рамках програми "Зимова є Підтримка". Подати заявку можна в "Дії" чи в банках до кінця зими 2025, а отримати можна навіть в "Укрпошті".

На що можна витратити цю суму та чи можна її вивести в готівку, розповість "Телеграф". Така допомога передбачена для усіх українців.

Згідно з інформацією в Міністерства економіки України, використати тисячу гривень можна на:

комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги;

освіта, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв’язок, страхування;

благодійність: пожертвувати на ЗСУ або купити військові облігації;

салони краси, розваги та інші послуги.

Варто зауважити, що для отримання виплати, заявку можна подати в "Дії", в банку чи в "Укрпошті". Виплата здійснюється протягом 10 днів. Якщо вона була оформлена в "Дії", то кошти надійдуть на спеціальних рахунок "Національний кешбек", а у разі в банку чи на "Укрпошті", то дізнатись про нарахування допомоги можна лише тоді, коли особи прийдуть забрати пенсію чи сплатити квитанції.

"Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але тільки на вказані категорії товарів і послуг. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу", — наголосили у повідомленні.

Як перевести в готівку 1000 гривень

Ця виплата була впроваджена з метою допомоги для українських виробників, які б могли витратити її на певні товари та послуги. Тому переведення чи виведення 1000 гривень неможливе.

Однак раніше користувачі сервісу EasyPay знайшли спосіб вивести кошти, отримані за програмою "Зимова єПідтримка", у готівку. Наразі компанія була вимушена тимчасово відключити функцію.

"На жаль, ми були змушені відключити функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone і life. Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб осквернити ідею 1000 грн Зимової єПідтримки. Сервіс не працюватиме для всіх через нецільове використання державної допомоги, — написав генеральний директор EasyPay Олексій Авраменко у Facebook.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати ще одну виплату на майже 1 тисячу гривень.