Семья из 5 человек, где работает только отец и его зарплата минимальная: какой будет соцпомощь

Малообеспеченные семьи могут получить денежную помощь на проживание

Малообеспеченные семьи в Украине рассчитывают на выплату помощи на полгода. Ее сумма зависит не только от совокупного дохода семьи, но и от количества человек в ней.

Какой будет соцпомощь для семьи с тремя детьми до 6 лет, нетрудоспособной матерью и трудоспособным отцом, доход которых составляет лишь минимальная заработная плата отца, выяснил "Телеграф". Для этого был использован калькулятор на сайте "Пятачок".

Если в семье из 5 человек есть 3 ребенка в возрасте до 6 лет, нетрудоспособная мать и работающий отец, но его месячная зарплата 8000 гривен, то есть минимальная, то им предусмотрена выплата в сумме 7326,85 гривны. Эта сумма была вычислена только на основе зарплаты отца, без учета других выплат.

Следует заметить, что размеры выплаты в калькуляторе и той, которую начислят органы социальной защиты населения, могут быть разными. Это объясняется тем, что лицо, решившее самостоятельно высчитать размер помощи, могло допустить ошибку при исчислении совокупного дохода.

Ранее "Телеграф" писал о том, возможно ли 1000 гривен, которую предоставляют в рамках программы "Зимняя естьПоддержка" (Ред. в укр. вар. — "Зимова єПідтримка), перевести на другую карточку или снять наличными.