Велика різниця: наскільки Володимир Зеленський нижчий за Дональда Трампа

В очільників двох країн є досить велика різниця у зрості

У п'ятницю, 28 лютого, відбулась довгоочікувана зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Лідери держав обговорювали завершення війни Росії проти України.

Трамп особисто зустрів Зеленського біля входу у Білий дім. Український президент запитав лідера США про те, як у нього справи, на що той відповів йому: "Ти сьогодні при параді". На зустріч із Трампом Зеленський одягнув чорний светр з гербом України та чорні штани. Тоді як Трамп обрав класичний синій костюм з білою сорочкою, яку доповнила червона краватка.

Трамп і Зеленський зустрілися у Білому домі, фото "Голос Америки"

Судячи з фото, різниця у зрості між Трампом і Зеленським є досить великою. Вона сягає близько 20 сантиметрів. В українського президента зріст — 170 сантиметрів, тоді як в очільника США — приблизно 190 сантиметрів.

Зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі, фото "Голос Америки"

Цікаво, що на зустріч Зеленський приніс світлини українських військових після російського полону. Український президент заявив, що Трамп буде на рівні Джорджа Вашингтона, якщо принесе мир в Україну. Водночас між лідерами країн відбулась суперечка. Вона стосувалась того, що Україну треба включити до переговорного процесу та надати нам гарантії безпеки.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка різниця у зрості між президентом США Дональдом Трампом і очільником Кремля Володимиром Путіним. Лідер Америки є значно вищим за російського диктатора.