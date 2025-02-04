На один похід в магазин. Якою буде пенсія у 2025, якщо почати працювати в 35 і отримувати мінімалку

При мінімальній зарплаті не варто розраховувати на високу пенсію

Деякі з українців, при виході на пенсію у 2025 році, можуть розраховувати на суми, що, згідно з підрахунками, сягнуть 10 тисяч гривень. Однак є ті, пенсія яких не перевищуватиме і 2 тисячі гривень.

На яку суму очікувати 65-річному чоловіку, що почав працювати в 35 років, розбирався "Телеграф". Для вираховування розміру виплати було використано пенсійний калькулятор.

Пенсія у 2025 році у 65-річного чоловіка

Чоловіки, які у 2025 році вирішили вийти на пенсію в 65 років з 20 роками страхового стажу, і зарплатою в 8 тисяч гривень, тобто мінімальною, згідно з даними Державної служби статистики України, розраховують на пенсію в 1963 гривень.

Така сума була вирахувана без врахування вразливих категорій населення, зокрема ветеран війни, діти війни, особи, що мають заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсію в 12 тисяч гривень може отримати 65-річний українець навіть з мінімальним стажем. Але для цього необхідно отримувати певний розмір заробітної плати.