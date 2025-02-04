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На один поход в магазин. Какой будет пенсия в 2025, если начать работать в 35 и получать минималку

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото Открытые источники

При минимальной зарплате не стоит рассчитывать на высокую пенсию

Некоторые из украинцев, при выходе на пенсию в 2025 году, могут рассчитывать на суммы, которые, согласно подсчетам, составят 10 тысяч гривен. Однако есть те, пенсия которых не будет превышать и 2 тысяч гривен.

На какую сумму ожидать 65-летнему мужчине, начавшему работать в 35 лет, разбирался "Телеграф". Для вычисления размера выплаты был использован пенсионный калькулятор.

Пенсия в 2025 году у 65-летнего мужчины

Мужчины, которые в 2025 году решили выйти на пенсию в 65 лет с 20 годами страхового стажа и зарплатой в 8 тысяч гривен, то есть минимальной, согласно данным Государственной службы статистики Украины, рассчитывают на пенсию в 1963 гривен.

Такая сумма была высчитана без учета уязвимых категорий населения, в частности ветеран войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсию в 12 тысяч гривен может получить 65-летний украинец даже с минимальным стажем. Но для этого нужно получать определенный размер заработной платы.

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