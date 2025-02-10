100 долларов или почти 4200 грн на депозит: что принесет больше прибыли

Наиболее выгодным вариантом является гривневый депозит

Сумму отложенных денег, которые спрятаны в шкаф на "день Х", будь то доллар или гривна, можно приумножить не только постоянным сбережением, но и с помощью депозита.

Однако какую валюту лучше положить в банк, чтобы получить больше пассивного заработка, разбирался "Телеграф". Для сравнения мы взяли 100 долларов или 4173 гривны, согласно курсу доллара.

Что лучше положить на депозит в банке, доллар или гривну

Согласно данным Минфина, если в феврале 2025 года на депозит в банке положить 4173 гривен, согласно курсу доллара по состоянию на 10 февраля (41,73 гривны), то через год, то есть в феврале 2026 года, прибыль, например, в "О.Bank" вырастет до 502 гривен. В свою очередь у "Асвио Банка" сумма будет меньше — 499 гривен.

Однако если остановиться на депозите иностранной валюты, то есть положить на счет 100 долларов, то в следующем году украинец может получить "плюсом" 2 доллара, согласно предложению от "Асвіо Банка" и "Таксомбанка".

Итак, наиболее прибыльным вариантом за год является депозит в гривне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько долларов можно накопить, если ежедневно откладывать на гривну больше.