Що буде з Україною, якщо США припинять підтримку? В Європі відповіли

Для європейців особливо неприйнятною є ідея визнати російську анексію Криму

Європа готова і далі допомагати Україні, навіть якщо президент США Дональд Трамп відмовиться від підтримки. Польща, Німеччина, Франція та інші країни вважають, що безпека України прямо впливає на їхню власну безпеку.

Ці країни категорично не погоджуються з пропозицією США визнати анексію Криму Росією. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

За словами видання, минулого тижня Трамп представив європейцям та Україні свій план щодо завершення війни. В середу він заявив, що це вже "свого роду ультиматум", і США можуть відмовитись від підтримки України. Проте, для європейців особливо неприйнятною є ідея визнати російську анексію Криму.

"Визнати російську анексію Криму – це перекреслити принципи європейського миру і поставити під загрозу систему безпеки, яка діє після Другої світової війни", – заявив Фабіан Цулеєг з Європейського політичного центру в Брюсселі.

"Європа розуміє ставки і продовжуватиме підтримувати український уряд. Польща точно буде це робити", – сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Основні європейські країни – Польща, Німеччина, Франція, Британія та інші – готові й далі допомагати Києву. За словами Сікорського, війна вже коштувала Росії щонайменше 200 мільярдів доларів і призвела до втрат близько мільйона російських солдатів.

Для підтримки України потрібно близько 50-60 мільярдів євро на рік. Європа цього року вже планує виділити 40 мільярдів. Втім не всі країни однаково активно допомагають – Угорщина та Словаччина фактично підтримують Москву, пише The New York Times

Зазначається, що США забезпечують Україну розвідданими, системами протиповітряної оборони та супутниковим зв'язком. Європейці сподіваються, що Трамп продовжить хоча б цю підтримку, навіть якщо припинить фінансову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент ПАР приголомшив заявою про поступки України Росії. Не дарма він товаришує з Путіним.