У США є три причини відвертатись від Європи: Чалий пояснив їх

Сполучені Штати намагаються відтягнути Росію від Китаю

Попри війну в Україні, яка фактично є загрозою і для Європи, увага США більшою мірою направлена на Азійсько-тихоокеанський регіон у контексті безпеки. Зокрема спостерігаються спроби Сполучених Штатів відтягнути Росію від Китаю, а щодо Європи здебільшого лунають заяви про "самостійний захист" від загроз.

Чому ж у США такий вектор рух, пояснив надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий в інтервʼю телеканалу "Прямий". Він назвав три основні причини.

І перша, за його словами, найбільш очевидна — те, що географічно США бачать більшу наближеність до Азійсько-тихоокеанського регіону, ніж до Європи.

"Якщо ви подивитесь на мапу світу в США, яка висить у державних установах, то США там будуть по центру. Так, це не так, як у нас. США по центру, значить, тоді дуже близько, з лівого боку, дуже близько Маршалові острови, потім починають Філіппіни, а далі пішла вся лінія — Корея і пішла на Японські острови. Оце от лінія після Другої світової війни і під час Другої світової війни", — пояснює Чалий.

США на мапі світу у центрі

Він також наводить приклад, що атака на Перл-Харбор, яка фактично втягнула США у Другу світову, відбулась саме з океану.

Також певною загрозою є Арктика, де можна очікувати "сюрпризів" з боку Росії. Адже це найближча відстань атаки стратегічними ядерними боєзарядами.

А от другий фактор — ядерна програма Північної Кореї.

"Вони вже перелітають спокійно через Японію. А мета поставлена дуже проста. Досягнення узбережжя Сполучених Штатів Америки. Тобто така проста мета", — сказав поважний посол.

Тому, як зауважує він, США і дають у Південну Корею системи, який немає навіть у нас, — THAAD. І будуть давати більше, каже Чалий. Також тому і в Південній Кореї велика присутність американських військ.

"Ну, третій фактор, чому вони так вважають? Можливо, тому що вони думають, Європа сама впорається з проблемами безпеки європейської", — пояснює поважний посол.

Він також додає, що США можуть не вважати Росію потужним гравцем в середньостроковій перспективі. Але, на його думку, РФ ще довгий час буде залишатись, якщо не центром сили, як США і Китай, але ядерною впливовою країною.

Раніше "Телеграф" писав, що Валерій Чалий пояснив, чому Україні потрібно виходити з війни вже у 2025 році.