Милі вже лаються: США наїхали на Судан за дружбу з Кремлем

Ті, хто будуть залучені до будівництва бази, можуть отримати санкції

Державний департамент США попередив про "серйозні наслідки" для сторін, які братимуть участь у створенні російської військово-морської бази в Судані. Ця заява адміністрації Дональда Трампа доволі різко контрастує з більш стриманими публічними коментарями щодо Росії останнім часом.

Про це повідомляє видання Fox News з посиланням на представника Держдепу. "Ми закликаємо всі країни, включно з Суданом, уникати угод з російським оборонним сектором, які можуть спричинити запровадження санкцій проти причетних організацій або осіб", – йдеться у заяві.

США також висловили занепокоєння тим, що реалізація проєкту може поглибити конфлікт у Судані та сприяти дестабілізації всього регіону.

Ідея створення бази в Порт-Судані обговорюється між Москвою та Хартумом із 2017 року. У 2020-му був оприлюднений документ угоди, за якою Росія отримає можливість розміщення до чотирьох кораблів та 300 військових. Натомість Судан мав отримати зброю та військову техніку. Угоду підписали на 25 років, однак вона досі не ратифікована. У лютому 2025 року міністри закордонних справ Судану та Росії заявили про досягнення повного розуміння щодо її реалізації.

Ситуація ускладнюється тим, що, за даними американської розвідки, Росія одночасно підтримує обидві сторони конфлікту у Судані – як регулярну армію, так і сили швидкого реагування RSF.

У Порт-Судані вже діють військово-морські об’єкти США та Китаю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після суттєвого скорочення гуманітарної допомоги з боку США у Судані розпочалась нова хвиля голоду, яка вже спричинила масову загибель дітей. У столиці країни, Хартумі, лише в одному з районів зафіксовано смерть щонайменше 12 дітей після припинення роботи сотень польових кухонь, які утримувалися за рахунок американських донорів.