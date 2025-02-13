Помощь для одинокой матери. Какой будет выплата, если она воспитывает детей, что ходят в садик

Такая выплата назначается пока ребенку не исполнится 18 лет, а в определенных случаях — 23 года

Если мать воспитывает троих детей и имеет минимальную зарплату, то ей предусмотрена помощь, которая будет менее 2 тысяч гривен. Однако если ее доход ежемесячно будет меньше, то сумма выплаты, соответственно, вырастет.

Размер помощи может колебаться в зависимости от количества детей в семье и их возраста, а также среднемесячного дохода и прожиточного минимума. Поэтому какой ожидается помощь для семьи, где есть три ребенка дошкольного возраста и одна мать, разобрался "Телеграф", использовав специальный калькулятор на сайте "Пятачок".

Если семья состоит из одинокой матери и трех детей в возрасте до 6 лет, а совокупный доход семьи за полгода составляет, например, 30 000 гривен, то есть по 5 тысяч гривен ежемесячно, то женщина имеет право на 3939 гривен помощи.

Выплата была вычислена только на основе дохода мамы.

Стоит объяснить, что такая выплата назначается матери до достижения ребенка 18 лет. Однако если он будет учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, тогда помощь будет выплачиваться до окончания детьми учебного заведения, но не дольше чем до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько получит одинокая мать с двумя школьниками.