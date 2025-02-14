Чому дорожчає золото та коли воно може впасти в ціні

Половина світового споживання припадає на ювелірну галузь, 40% — на інвестиції, 10% — на промисловість

З початку 2025 року золото б'є цінові рекорди на світових біржах. За останній рік його вартість зросла на тисячу доларів, сягнувши максимального рівня у 2900 доларів за унцію (28,3495 грама). Це пов'язане з падінням вартості багатьох інших активів через економічну політику президента США Дональда Трампа. Також останніми роками спостерігається дуже активне нарощування золотих резервів Китаєм.

Золото переважно торгується на ринках Лондона, американському COMEX та Шанхайській біржі. 11 лютого ціна досягла рекордних 2 942 доларів за унцію, після короткого падіння знову наблизилась до 2 900 доларів, пише "РБК-Україна".

З осені 2023 року вартість золота суттєво зросла, вперше перевищивши 2000 доларів за унцію. Головними факторами зростання стали:

Посилений попит з боку Індії та Китаю, які прагнуть зменшити залежність від долара США

Зниження довіри до американських держоблігацій через зростання дефіциту бюджету США

Геополітична напруженість та непередбачувана політика США

Високий рівень світової інфляції, що спонукає центробанки активно купувати золото

Глобальна економічна нестабільність

США залишаються світовим лідером за запасами золота (8 130 тонн). Далі йдуть Німеччина (3 350 тонн), Італія, Франція, Росія та Китай (2 280-2 450 тонн).

Коли вартість золота може знизитися

Ціни на золото можуть знизитися при стабілізації світових ринків та послабленні торгових конфліктів. Експерти відзначають, що поточне зростання вартості металу є надто стрімким.

В умовах стабільності зміцнення долара зазвичай призводить до здешевлення золота, оскільки воно стає дорожчим для інвесторів з іншими валютами. Однак зараз на ринок впливають нові фактори та глобальна нестабільність.

Аналітики прогнозують можливе зниження цін на золото в найближчому півріччі, особливо у випадку завершення війни в Україні. Це може стабілізувати міжнародну ситуацію та спрямувати інвестиції в інші активи. Частина золотих резервів також може бути поступово використана для відбудови України.

Скільки в Україні коштує грам золота 14 лютого

За даними сайту finance.ua, 14 лютого 2025 року, середня ціна одного грама золота в Україні становить 3 910 гривень (купівля). Продають грам золота за 4 985 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки можна було б заробити, якби ви придбали 10 грамів золота рік тому. Тоді 10 грамів коштували 24 280 гривень. Зараз — відчутно дорожче.