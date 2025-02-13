Китай скуповує золото: чому це сигнал нової глобальної кризи

Золото замість долара: до чого готується Пекін?

Останніми роками спостерігається дуже активне нарощування золотих резервів Китаєм. Це є частиною ширшої стратегії фінансової безпеки країни та прагнення мінімізувати вплив долара на економіку.

Зокрема, у 2019 році, напередодні пандемії COVID-19, було зафіксовано перший пік закупівель золота. Наразі спостерігається новий, ще більш виражений пік, обсяги якого вдвічі перевищують показники 2019 року. Ця тенденція може свідчити про підготовку Китаю до можливих економічних або геополітичних потрясінь. Про це на своїй сторінці повідомляє Олексій Кущ.

Як зазначає економіст, подібна стратегія спостерігалася і в Росії напередодні 2022 року, коли Центральний банк РФ активно позбувався американських казначейських облігацій, інвестуючи кошти в золото. На сьогодні запаси золота в резервах ЦБ РФ оцінюються понад 180 мільярдів доларів, що компенсує втрати від заблокованих активів у європейському депозитарії Euroclear на аналогічну суму.

Китай також зменшує свої вкладення в американські казначейські облігації: з 1,4 трильйона доларів до 700 мільярдів доларів, і, ймовірно, продовжить цю тенденцію, переорієнтовуючись на золото. На думку експерта, це може свідчити про підготовку Китаю до можливого геополітичного протистояння зі США, яке може проявлятися в різних сферах: технологіях, санкціях, торгівлі та проксі-війнах.

Поточні ціни на золото

Станом на 13 лютого 2025 року, середня вартість золота в банках України становить 120566 грн за тройську унцію.

На світовому ринку ціна золота становить 2 891 доларів за тройську унцію. Варто зазначити, що ціни на золото демонструють від'ємну динаміку: за останні 5 днів вони знизилися на 4,62%, хоча з початку року зросли на 26,41%.

Золотовалютні резерви України на 2025 рік

Станом на 31 січня 2025 року, офіційні резервні активи України становили 43 003,06 мільйона доларів США. З цієї суми монетарне золото (включаючи золоті депозити та золото в свопах) складало 2 450,1 мільйона доларів, що становить 5,70% від загального обсягу резервів.

Нарощування золотих резервів Китаєм і зменшення залежності від долара сигналізує про стратегічну підготовку країни до можливих глобальних економічних потрясінь. Подібні дії, як у випадку з Росією до 2022 року, свідчать про наростання геополітичної напруги. Україна ж, маючи стабільний золотовалютний запас, готова до можливих викликів, хоча частка золота в резервах залишається відносно невеликою.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Китаю Сі Цзіньпін поїде до Путіна: у Кремлі готують масштабне святкування.