Скільки би ви заробили, якщо б купили 10 грамів золота рік тому
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10 грамів золота: скільки можна було б заробити за рік?
Інвестування в золото завжди приваблювало тих, хто прагне зберегти та примножити свої заощадження. Розглянемо, скільки можна було б заробити, якби ви придбали 10 грамів золота рік тому.
Динаміка цін на золото
Станом на 7 лютого 2024 року, середня ціна 1 грама золота в українських банках становила 2 428 гривень. Таким чином, 10 грамів коштували б 24 280 гривень.
За даними НБУ, протягом року спостерігалося поступове зростання вартості золота. Станом на 7 лютого 2025 року, ціна 1 грама досягла 3782 гривні. Отже, 10 грамів тепер коштують 37 820 гривень.
Розрахуємо прибутку
Різниця між початковою інвестицією та поточною вартістю становить:
- Початкова вартість: 24 280 грн
- Поточна вартість: 37 820 грн
- Прибуток: 37 820 грн — 24 280 грн = 13 540 грн
Таким чином, за рік інвестиція принесла б 13 540 гривень прибутку, що відповідає приблизно 55% від початкової суми.
Порівняння з іншими інвестиціями
Для порівняння, середня ставка за депозитами в українських банках за цей період становила близько 10% річних. Отже, інвестування в золото виявилося більш вигідним, забезпечивши вищий дохід.
Інвестування в золото могло б принести значний прибуток за останній рік. Однак варто пам'ятати, що ринок дорогоцінних металів схильний до коливань, і минулі результати не гарантують майбутніх прибутків. Перед прийняттям інвестиційних рішень рекомендується консультуватися з фінансовими експертами.
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