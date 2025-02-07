Скільки би ви заробили, якщо б купили 10 грамів золота рік тому

10 грамів золота: скільки можна було б заробити за рік?

Інвестування в золото завжди приваблювало тих, хто прагне зберегти та примножити свої заощадження. Розглянемо, скільки можна було б заробити, якби ви придбали 10 грамів золота рік тому.

Динаміка цін на золото

Станом на 7 лютого 2024 року, середня ціна 1 грама золота в українських банках становила 2 428 гривень. Таким чином, 10 грамів коштували б 24 280 гривень.

За даними НБУ, протягом року спостерігалося поступове зростання вартості золота. Станом на 7 лютого 2025 року, ціна 1 грама досягла 3782 гривні. Отже, 10 грамів тепер коштують 37 820 гривень.

Розрахуємо прибутку

Різниця між початковою інвестицією та поточною вартістю становить:

Початкова вартість: 24 280 грн

Поточна вартість: 37 820 грн

Прибуток: 37 820 грн — 24 280 грн = 13 540 грн

Таким чином, за рік інвестиція принесла б 13 540 гривень прибутку, що відповідає приблизно 55% від початкової суми.

Порівняння з іншими інвестиціями

Для порівняння, середня ставка за депозитами в українських банках за цей період становила близько 10% річних. Отже, інвестування в золото виявилося більш вигідним, забезпечивши вищий дохід.

Інвестування в золото могло б принести значний прибуток за останній рік. Однак варто пам'ятати, що ринок дорогоцінних металів схильний до коливань, і минулі результати не гарантують майбутніх прибутків. Перед прийняттям інвестиційних рішень рекомендується консультуватися з фінансовими експертами.

Раніше "Телеграф" писав, про постачання рідкісноземельних металів у США та відповідь Зеленського на це.