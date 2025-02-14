Почему дорожает золото и когда оно может упасть в цене
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Половина мирового потребления приходится на ювелирную отрасль, 40% — на инвестиции, 10% — на промышленность.
С начала 2025 г. золото бьет ценовые рекорды на мировых биржах. За последний год его стоимость выросла на тысячу долларов, достигнув максимального уровня в 2 900 долларов за унцию (28,3495 грамма). Это связано с падением стоимости многих других активов из-за экономической политики президента США Дональда Трампа. Также в последние годы наблюдается очень активное наращивание золотых резервов Китаем.
Золото преимущественно торгуется на рынках Лондона, американской COMEX и Шанхайской бирже. 11 февраля цена достигла рекордных 2 942 долларов за унцию, после короткого падения снова приблизилась к 2 900 долларов, пишет "РБК-Украина".
С осени 2023 года стоимость золота существенно выросла, впервые превысив 2000 долларов за унцию. Главными факторами роста стали:
- Усиленный спрос со стороны Индии и Китая, стремящихся снизить зависимость от доллара США
- Снижение доверия к американским гособлигациям из-за роста дефицита бюджета США
- Геополитическая напряженность и непредсказуемая политика США
- Высокий уровень мировой инфляции, побуждающий центробанки активно покупать золото
- Глобальная экономическая нестабильность
США остаются мировым лидером по запасам золота (8 130 тонн). Далее следуют Германия (3 350 тонн), Италия, Франция, Россия и Китай (2 280-2 450 тонн).
Когда стоимость золота может снизиться
Цены на золото могут снизиться при стабилизации мировых рынков и ослаблении торговых конфликтов. Эксперты отмечают, что текущий рост стоимости металла слишком стремителен.
В условиях стабильности укрепление доллара обычно приводит к удешевлению золота, поскольку оно становится более дорогим для инвесторов с другими валютами. Однако сейчас на рынок влияют новые факторы и глобальная нестабильность.
Аналитики прогнозируют возможное понижение цен на золото в ближайшем полугодии, особенно в случае завершения войны в Украине. Это может стабилизировать международную ситуацию и направить инвестиции в другие активы. Часть золотых резервов также может постепенно использоваться для восстановления Украины.
Сколько стоит грамм золота в Украине 14 февраля
По данным сайта finance.ua, 14 февраля 2025 года, средняя цена одного грамма золота в Украине составляет 3 910 гривен (покупка). Продают грамм золота за 4 985 гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько можно было бы заработать, если бы вы приобрели 10 граммов золота год назад. Тогда 10 грамм стоили 24 280 гривен. Сейчас ощутимо дороже.