Почему дорожает золото и когда оно может упасть в цене

Половина мирового потребления приходится на ювелирную отрасль, 40% — на инвестиции, 10% — на промышленность.

С начала 2025 г. золото бьет ценовые рекорды на мировых биржах. За последний год его стоимость выросла на тысячу долларов, достигнув максимального уровня в 2 900 долларов за унцию (28,3495 грамма). Это связано с падением стоимости многих других активов из-за экономической политики президента США Дональда Трампа. Также в последние годы наблюдается очень активное наращивание золотых резервов Китаем.

Золото преимущественно торгуется на рынках Лондона, американской COMEX и Шанхайской бирже. 11 февраля цена достигла рекордных 2 942 долларов за унцию, после короткого падения снова приблизилась к 2 900 долларов, пишет "РБК-Украина".

С осени 2023 года стоимость золота существенно выросла, впервые превысив 2000 долларов за унцию. Главными факторами роста стали:

Усиленный спрос со стороны Индии и Китая, стремящихся снизить зависимость от доллара США

Снижение доверия к американским гособлигациям из-за роста дефицита бюджета США

Геополитическая напряженность и непредсказуемая политика США

Высокий уровень мировой инфляции, побуждающий центробанки активно покупать золото

Глобальная экономическая нестабильность

США остаются мировым лидером по запасам золота (8 130 тонн). Далее следуют Германия (3 350 тонн), Италия, Франция, Россия и Китай (2 280-2 450 тонн).

Когда стоимость золота может снизиться

Цены на золото могут снизиться при стабилизации мировых рынков и ослаблении торговых конфликтов. Эксперты отмечают, что текущий рост стоимости металла слишком стремителен.

В условиях стабильности укрепление доллара обычно приводит к удешевлению золота, поскольку оно становится более дорогим для инвесторов с другими валютами. Однако сейчас на рынок влияют новые факторы и глобальная нестабильность.

Аналитики прогнозируют возможное понижение цен на золото в ближайшем полугодии, особенно в случае завершения войны в Украине. Это может стабилизировать международную ситуацию и направить инвестиции в другие активы. Часть золотых резервов также может постепенно использоваться для восстановления Украины.

Сколько стоит грамм золота в Украине 14 февраля

По данным сайта finance.ua, 14 февраля 2025 года, средняя цена одного грамма золота в Украине составляет 3 910 гривен (покупка). Продают грамм золота за 4 985 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько можно было бы заработать, если бы вы приобрели 10 граммов золота год назад. Тогда 10 грамм стоили 24 280 гривен. Сейчас ощутимо дороже.