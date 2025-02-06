Золото досягло історичного максимуму у ціні. Скільки воно коштує в Україні

Аналітики прогнозують зростання вартості золота до 3000 доларів

На початку 2025 року вартість золота встановила новий історичний максимум — уперше воно коштує 2900 доларів. Але аналітики прогнозують, що ціна золота зросте до 3000 доларів упродовж трьох місяців.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними американських ЗМІ, додатковий імпульс зростання цін на золото надали торгові мита, які були введені президентом США Дональдом Трампом. Це рішення сприяло посиленню попиту інвесторів на активи, де можна зберегти золото.

Серед інвесторів це викликає дискусії про ймовірний початок нової "золотої ери" у світі.

Джерело: Bloomberg

Як зазначають аналітики, уперше з 1980 року вартість золота демонструє стрімке зростання. Показники початку року перевищили 10%. Крім того, загострення геополітичної ситуації у світі (включно з російсько-українською війною) лише посилює інтерес до золота, а центральні банки в багатьох країнах світу відбувається нарощування резервів.

Тим часом, в Україні станом на 6 лютого 2025 року вартість однієї тройської унції золота складає 119 552 гривні. Про це повідомляє "Мінфін".

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з’являться нові банкомати з функцією обміну валют. Ці банкомати підтримують прийом та видачу одночасно гривень, доларів та євро.