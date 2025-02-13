Існує величезний дефіцит: скільки Україні знадобиться грошей, щоб відновитись після війни

Відновлення вимагатиме сотні мільярдів доларів

Україні знадобиться 230 мільярдів доларів (9,6 трильйона гривень) на те, щоб відновити інфраструктуру після війни. При цьому у неї спостерігається серйозний розрив між потребою та обіцяним фінансуванням.

Про це йдеться в аналізі Bloomberg. Видання зазначає, що якщо кошти знайдуться і міцний світ буде укладено, то енергетика, виробництво та будівельна галузь в Україні "злетять", що суттєво полегшить тягар для ЄС.

"Однак нині, за даними Bloomberg Economics, між потребами України у відновленні та обіцяним фінансуванням існує дефіцит у розмірі $130 млрд. Це ставить під загрозу будь-яке економічне відновлення і може поставити під загрозу стійкість України у довгостроковій перспективі", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що все залежить від того, наскільки надійними будуть гарантії безпеки та умови завершення війни.

Також автори матеріалу вважають, що вартість переозброєння української армії може досягти 175 мільярдів доларів у наступні десять років, хоча тут також все залежить від того, в якому стані будуть перебувати Сили оборони до моменту припинення бойових дій.

Якщо союзники погодяться розмістити 40-тисячний контингент миротворців, то за 10 років на їхнє утримання доведеться витратити 30 мільярдів доларів. Втім, президент України Володимир Зеленський уже казав, що військ для забезпечення перемир’я потрібно значно більше.

Як повідомлялося раніше, під час зустрічей у форматі "Рамштайн" 12 лютого Британія анонсувала нові постачання зброї для України, а Швейцарія оголосила про виділення грошей до 2028 року.