Малозабезпечена сім'я без дітей також може отримати допомогу, але є одна умова

Сума буде маленькою

Державою передбачено виплату соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Вона може нараховуватись і для домогосподарств, де немає дітей.

Розмір виплати коливається залежно від доходів членів сім'ї, від кількості дітей, якщо вони є, а також працездатних та непрацездатних осіб. Нарахування такої виплати передбачено законом "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Наприклад, якщо в сім'ї є двоє працездатних осіб, немає дітей, а також непрацездатних пенсіонерів чи осіб з інвалідністю, а їх сукупний дохід за шість місяців складає 0 гривень, то їм виплачуватимуть 3633,60 гривень допомоги.

Однак сума, яка була вирахувана в калькуляторі може відрізнятись від тієї, що призначить орган соціального захисту населення. Це пов'язано з тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу родини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки соцдопомоги отримає родина, де є дитина шкільного віку.