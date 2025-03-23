Збій "Укрзалізниці" затягнувся: на вокзалі в Києві колапс, страждають навіть військові

"Хороші новини" обіцяють на першу половину 24 березня

У роботі онлайн-сервісів "Укрзалізниці" у неділю, 23 березня, стався масштабний збій. Через це замовити квитки на потяг можна було лише на касах вокзалів.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, через це на касах утворилися величезні черги. У самій "УЗ" зазначають, що співробітники компанії прийняли підвищене навантаження, щоб рух не зупинявся.

Крім того, там надали можливість повернути свій квиток на 23-24 березня у режимі онлайн. Проте зробити це попросили хоч би за годину до відправки.

"Фахівці працюють цілодобово, щоб вже завтра в першій половині дня дати приємні оновлення. Дякуємо за ваше терпіння й теплі слова підтримки. Продовжуємо роботу", — йдеться у повідомленні.

Через це замовити квиток не можна через додаток для військових "Армія+".

Водночас "Труха" повідомила, що на Центральному вокзалі Києва ввечері спостерігалися величезні черги, в яких доводиться стояти близько 40-50 хвилин. При цьому там працювало чотири каси на купівлю квитків усередині України та ще дві на міжнародні перевезення.

Як повідомлялося раніше, клієнти компанії раніше скаржилися на те, що на маршруті Київ-Львів не вистачає поїздів. На інших затребуваних маршрутах поїздів взагалі немає.