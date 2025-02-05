Сума буде мізерною? Скільки соцдопомоги отримає родина, де є дитина шкільного віку

При внесенні даних в калькулятор варто бути уважним з вираховуванням сукупного доходу членів домогосподарства

Українські сім'ї, які малозабезпечені, мають право на виплату соціальної допомоги від держави. Вона вираховується на основі кількості осіб в родині та сукупного її доходу за 6 місяців.

На яку виплату розраховує сім'я, де є одна непрацездатна та одна працездатна особа, а також школяр, вирахував "Телеграф". Для цього було використано спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

Якщо у 2025 році сім'я, де є одна працездатна особа, яка щомісяця отримує мінімальну заробітну плату в 8 тисяч гривень, одна непрацездатна особа та дитина віком від 6 до 18 років, а сукупний дохід родини за півроку складає 48 000 гривень, то вони розраховують на допомогу в 812 гривень.

Сукупний дохід родини був вирахуваний лише на основі заробітної плати в 8 тисяч гривень працездатної особи, без врахування інших виплат.

Однак, ця сума є приблизною і може відрізнятись від тієї, що призначить орган соціального захисту населення. Це пояснюється тим, що особа, яка вирішила самостійно вирахувати розмір допомоги, могла припуститися помилки під час вираховування сукупного доходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде соцдопомога для сім'ї з 5 осіб, де працездатним є лише батько.