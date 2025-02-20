Якою має бути мінімальна зарплата, аби точно мати право на пенсію

Визначена сума значно менша за мінімальну зарплату в Україні

В Україні оформити пенсію можна не лише за умови досягнення пенсійного віку чи напрацювання норми стажу, а й дотримання розміру мінімальної заробітної плати.

Якою має бути мінімальна зарплата, аби отримати право на оформлення пенсійного нарахування, розбирався "Телеграф". Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Аби мати можливість оформити пенсію чоловікові в 60 років у лютому 2025 року, йому необхідно мати 32 роки страхового стажу та отримувати мінімум 4830 гривень заробітної плати. За таких умов українець матиме 1693 гривень пенсії.

Сума актуальна лише на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особа, що має особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в Україні у березні проведуть планову індексацію пенсійних нарахувань. Було озвучено попередній розмір коефіцієнта підвищення виплати, однак остаточний показник має встановити Міністерство соціальної політики протягом лютого.