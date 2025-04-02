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Нова магнітна буря вже чекає на Землю. Коли вона може зіпсувати настрій

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Космос
Космос. Фото Відкриті джерела

Астросиноптики попереджають про магнітну бурю на цьому тижні

Наразі на Землі немає магнітних бур, але це ненадовго. Вже в кінці робочого тижня має почати вирувати шторм, який буде "червоним". Він виникне внаслідок плазми сонячного вітру.

Незначні геомагнітні бурі класу G1, тобто 5-бальні, можливі 4 квітня, коли очікується, що область взаємодії, що обертається разом (CIR), вдарить Землю. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

"CIR – це перехідні зони між швидким і повільним сонячним вітром. Плазма сонячного вітру накопичується в цих областях, створюючи ударні хвилі та інтенсивні магнітні поля, які добре справляються зі своєю роботою, викликаючи полярні сяйва", — пояснили вони.

Але зауважте, що прогнози не завжди виправдовуються, адже змінюються протягом доби. Тому геомагнітна буря може бути як вищою, так і нижчою, або взагалі не розпочатись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після тривалих дощів українцям можна чекати на суху погоду. Однак синоптики кажуть, що така тиша протримається всього один день і розповіли, коли чекати на наступну хвилю опадів.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік