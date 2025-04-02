Чи скоротять комендантську годину на Великдень. У КГВА поділилися планами

Це буде четверте Христове Воскресіння, яке українці святкують під час повномасштабної війни

Великдень у 2025 році християни східного та західного обрядів святкуватимуть в один день — 20 квітня. Традиційно цього дня віряни збираються на нічну літургію, яка триває до ранку. Але через війну, яку Росія веде проти України, ночами діє комендантська година.

Зокрема у Києві у Великдень комендантську годину не скорочуватимуть, обмеження будуть діяти у звичному режимі — з опівночі до 5 ранку. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на КГВА.

"Режим комендантської години у зв'язку з Великодніми, а також іншими святковими, пам'ятними днями — не переглядається. Додатково повідомляємо, що в попередні роки на Великдень, Різдво Христове, а також інші святкові дні, що супроводжуються церковною службою в нічний період, дія комендантської години не припинялася. Відтак обмеження, які стосуються комендантської години, діятимуть", — зазначили в адміністрації.

Комендантська година у Києві

Обмеження діють з 00:00 до 5:00, в тому числі у святкові й вихідні дні. Під час комендантської години заборонено перебування на вулицях та у публічних місцях. Також не можна переміщатись транспортом без особливих перепусток.

Порушення комендантської години в Україні карається штрафом від 170 до 510 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума подвоюється. Крім того, можуть призначити виправні роботи або адміністративний арешт терміном до 15 діб.

Проте найчастіше порушники отримують лише попередження від правоохоронців. В окремих випадках людину можуть доставити до відділка, де вона чекає завершення комендантської години.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські звичаї на Великдень, які знищила радянська влада. Історія цього свята в радянські часи — це боротьба не тільки за віру, а й за збереження національної ідентичності.