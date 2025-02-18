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Таку виплату має понад мільйон людей: яка повинна бути зарплата, щоб отримувати 10 тисяч гривень пенсії

Автор
Галина Михайлова
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Пенсія може бути не маленька
Пенсія може бути не маленька. Фото Колаж "Телеграфу"

Середня пенсія в Україні наприкінці 2024 року склала 5 789 грн

За даними Пенсійного фонду України, станом на кінець 2024 року середній розмір пенсії в країні становив 5 789 грн. Загалом в Україні налічується 10,34 млн пенсіонерів, із яких 26% (2,68 млн осіб) отримують менш як 3 000 грн на місяць, у середньому – 2 759,86 грн.

Водночас 1,26 млн пенсіонерів (12%) мають пенсію понад 10 000 грн, у середньому15 379,97 грн. "Телеграф" пропонує порахувати, скільки потрібно мати зарплату, щоб отримати 10 тисяч гривень пенсії.

У 2025 році зросла вимога до трудового стажу для виходу на пенсію за віком. Тепер, щоб отримати пенсію у 60 років, необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Для того, щоб чоловіку отримати пенсію в 10 тисяч грн потрібно мати заробітну плату у розмірі приблизно 29 тисяч грн.

Пенсія у 10 тисяч грн - при якій зарплаті
Пенсія у 10 тисяч грн - при якій зарплаті

Максимальний розмір пенсії обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб. У 2024 році прожитковий мінімум склав 2 361 грн і поки не мінявся, що формує граничну пенсійну виплату. З урахуванням усіх доплат та надбавок максимальна пенсія у 2025 році становитиме 23 610 грн.

Найвищі пенсії в Україні мають:

  • державні службовці,
  • народні депутати,
  • працівники місцевого самоврядування,
  • науковці.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку зарплату потрібно мати, щоб отримувати пенсію хоча б 5 тисяч гривень на місяць. Це за умови виходу на пенсію в 60 років із мінімально потрібною кількістю стажу.

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#Пенсіонери #Пенсії