Некоторые пенсионеры должны подать заявление на перерасчет их выплат. Для кого это обязательно

Это правило действует для одной категории лиц

Украинцы, решившие работать после приобретения права на пенсию, продолжат получать свои выплаты. Перерасчет для них происходит автоматически, но некоторым лицам нужно подавать специальную заявку.

В Украине с 1 марта ожидается перерасчет пенсий для пожилых лиц, которые на 1 марта отработали два года или менее 2 лет, но после назначения пенсии или ее предыдущего перерасчета уже прошло 24 месяца. Об этом напомнили в "На пенсии".

Перерасчет выплаты для таких пенсионеров происходит автоматически, но по словам независимого консультанта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, заявление о перерасчете пенсии имеет право написать работающий пенсионер, если у него, например, два года стажа накопятся позже 1 марта.

"Если пенсионер вышел на пенсию в мае 2023 года и продолжил работать, то для проведения перерасчета ему следует обратиться в ПФУ в мае, потому что на 1 марта у него не будет еще 24 месяца стажа", — пояснил он.

Повышенные пенсии не стоит ожидать сразу с 1 апреля. Первые суммы должны прийти в июне, сразу с доплатой за апрель и май.

Если работающий пенсионер получает выплату за выслугу лет, то перерасчет должен проводиться только после достижения ими пенсионного возраста.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой должна быть минимальная зарплата, чтобы точно иметь право на оформление пенсии.