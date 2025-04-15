Чи потрібно "перевозити" разом із собою пенсію, якщо ви змінили адресу проживання

Пенсіонери в Україні мають право перевести пенсію, якщо переїхали в іншу область на постійне або тимчасове місце проживання

Пенсія нараховується на фактичну адресу реєстрації українця. Якщо такі дані було змінено й особа переїхала в інше місце, їй обов'язково потрібно повідомити про це у Пенсійний фонд та подати заяву на переведення пенсії.

Переводити пенсію потрібно, якщо літня особа переїхала до іншої області на постійне або тимчасове місце проживання, змінила адресу реєстрації чи бажає отримувати виплату в іншому відділенні банку чи пошти. Для цього у ПФУ необхідно подати відповідну заяву, пояснює "24 Канал" з посиланням на "Дія".

Як можна перевести пенсію

Пенсіонеру потрібно перейти на портал ПФУ і;

авторизуватись за допомогою КЕП;

обрати розділ "Заяви на призначення/переведення пенсії";

обрати опцію "Переведення пенсійних виплат за новим місцем проживання";

заповнити заяву, прикріпити сканкопії необхідних документів (паспорт, ідентифікаційний код, нова адреса тощо);

підписати заяву КЕП;

надіслати її в електронному вигляді.

Тобто такий спосіб підходить тим, у кого є КЕП — кваліфікований електронний підпис.

Перевести пенсію можна і пенсіонерам, яким вона приходить на пошту або нараховується через банк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям можуть перерахувати пенсію, але їм потрібно подати заяву.