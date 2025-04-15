РосЗМІ "спалили" базу своїх дроноводів у Москві: туди вже навідувались українські дрони (відео)

Росія керувала FPV-дронами з Москви

Російські ЗМІ опублікували інформацію про розташування бази своїх дроноводів у Москві, з якої атакували Часів Яр. Вона була розміщена в міжнародному діловому центрі "Москва-Сіті", в який вже кілька разів влучали українські БПЛА.

Відео з керуванням атаки на Україну з Москви опублікувало пропагандистське медіа "РИА Новости". Через кілька годин матеріал було видалено з сайту та Telegram-каналу.

"Вперше FPV-дрони, якими керували з Москви, вразили об'єкт ЗСУ в Часовому Ярі", — йшлось у повідомленні.

Ба більше в тексті медіа вказало точну локацію цієї бази — "Москва-Сіті", що одразу ж обурило росіян. Більшість вважає, що тепер цей центр стане ціллю для української армії. Навіть деякі росЗМІ писали, що ""Москва-Сіті" тепер — легітимна ціль".

Зауважимо, що на опублікованому в мережі відео, яке триває понад 5 хв, військові не тільки розповідають про свою базу в центрі столиці РФ, а й про тонкощі роботи. Зазначаючи, що управління дронами на такій великій відстані від фронту складна робота. Відстань від "Москви-Сіті" до лінії зіткнення понад 840 км.

"Москва-Сіті" на карті

"Москва-Сіті" на карті

Однак, як написав військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник Олександр Карпюк (Серж Марко), в Україні також є схожа система, розроблена компанією, яка виробляє дрони "Вампір" та FPV "Shrike".

"Проте на відміну від росіян, ми не вказували, де в нас сидять пілоти, і як воно працює. "Москва-сіті", чекай у гості", — йдеться у повідомленні.

Схема "Москви-Сіті"

Додамо, "Москва-Сіті" — це московський міжнародний діловий центр у центрі Москви. Він має 6 хмарочосів з максимальною висотою 300 метрів і більше. Вежі "Москва-Сіті" щонайменше двічі атакували дрони.

Одна з атак припала на 30 липня 2023 року, тоді дрон влучив в офіс Міністерства цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ. Після вибуху перехожі виявили розкидану вулицею документацію міністерства. Станом на 2019 рік у цій вежі було розміщено Мінекономрозвитку та Мінпромторг. Вдруге "Моксва-Сіті" атакували 1 серпня 2023 року. Під удар потрапили ті ж самі вежі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напочатку квітня дрони атакували Росію. Вибухи чули у Краснодарському краї, Ростові, Енгельсі тощо.