У його випадкову смерть не вірили: що відомо про загибель нардепа Дмитра Тимчука і де він похований

Нардеп був засновником спільноти "Інформаційний спротив"

Дмитро Тимчук — політичний журналіст і військовий, який був координатором групи "Інформаційний спротив". Він став відомим тим, що висвітлював анексію Росією Криму та збройну агресію на Донбасі. Згодом Тимчук потрапив у Верховну Раду. У 2019 році чоловік загинув за дивних обставин. Раніше ми розповідали про те, як загинув відомий нардеп 2000-х Олександр Ємець.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність журналіста, як він загинув і де поховали.

Що відомо про Дмитра Тимчука

Тимчук з'явився на світ у Читі, що в Росії, у 1972 році. У дитинстві часто перебував у Німеччині, тому що його батько проходив у цій країні військову службу. Через певний час родина переїхала до Бердичева, що на Житомирщині. У цьому містечку Дмитро навчався у політехнічному коледжі. Пізніше Тимчук опановував військову журналістику у львівському училищі.

Протягом 2 років Тимчук проходив у службу у військах протиповітряної оборони. У 1997-2000 роках він працював у пресслужбі Національної гвардії України. У період з 2000-2012 років перебував на службі у різних підрозділах Міністерства оборони. Мав відрядження у гарячі точки: Ірак, Ліван і Косово. У цих країнах він відвідував українські контингенти миротворчих сил ООН.

Тимчук їздив в гарячі точки, фото з мережі

Дмитро також працював головним редактором онлайн-видання "Флот-2017" та керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень".

У 2014 році Тимчук став координатором групу "Інформаційний спротив". У спільноті поширювали інформацію про анексію Росією Криму та перебіг її початку війни на Донбасі. Група стала популярною в Україні, адже там розвінчують російську пропаганду.

Тимчук заснував групу "Інформаційний спротив", фото з мережі

У 2014 році Дмитро став народним депутатом від партії "Народний фронт". Водночас він керував військовою радою цієї політичної сили. Дмитро працював у комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони. У парламенті депутат розробляв закони щодо національної безпеки та оборони країни. Отримавши звання підполковника ЗСУ, у 2017 році Дмитро вийшов у запас.

Смерть і похорон Дмитра Тимчука

У 2019 році нардепа знайшли мертвим у його квартирі з вогнепальним пораненням голови. Дружина Дмитра зателефонувала на "швидку" і сказала, що її чоловік чистив зброю та ненароком вистрелив у себе. Він загинув у 46 років.

У суспільстві існували різні версії щодо смерті Тимчука. Дехто вірив, що Дмитро випадково застрелив себе, коли чистив зброю. Водночас інші вважали дивним таку версію, бо Тимчук добре володів зброєю. Окремі експерти міркували, що нардеп не міг вистрелити собі у голову, навіть випадково.

Тимчук загинув за дивних обставин у 2019 році, фото з мережі

Відомо, що у день смерті Тимчука Міжнародна слідча група представляла звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17. У 2014 році росіяни збили Boeing 777 біля Донецька, унаслідок якого загинули близько 300 людей. Дмитро збирав докази у цій справі. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті Тимчука — умисне вбивство.

На похорон з нардепом прийшли близько 150 осіб. Окрім рідних і близьких, були й відомі політики, зокрема Арсеній Яценюк, Андрій Парубій, Арсен Аваков, Антон Геращенко. Прощання з Дмитром відбувалося у столичному Будинку офіцерів.

Яценюк, Турчинов і Аваков на похороні Тимчука, фото з мережі

Тимчука поховали у рідному Бердичеві, на Центральному міському кладовищі. Упродовж 6 років нічого невідомо про могилу військового і чи встановили там пам'ятник. Ймовірно, родина Дмитра не хоче зайвої уваги до покійного.

Похорон Дмитра Тимчука

Раніше "Телеграф" писав, який вигляд зараз має могила батька Святослава Вакарчука. Він був відомим фізиком.