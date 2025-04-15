Контрактова не навчила. Після удару по Сумах у Трускавці влаштували "двіж" під російську музику (відео)

Поліція розповіла подробиці інциденту

У Трускавці в готелі "Кардинал" люди слухали російську музику, схожий прикрий інцидент нещодавно стався в Києві. Поліція вже розповіла подробиці порушення.

"Телеграф" звернувся до речниці Головного управління Національної поліції Світлани Добровольської, аби з'ясувати деталі інциденту. За її словами, правоохоронці швидко відреагували на виклик людей.

"Поліція негайно прибула на місце події, припинила правопорушення. Було проведено профілактичну роботу, люди щиро вибачалися", — сказала речниця.

У мережі вже з'явилось відео, на якому в готелі "Кардинал" лунає російська музика в одному з номерів. На кадрах чутно, що музика лунала досить гучно, її було чутно навіть за кілька метрів від готелю.

"У Трускавці в готелі "Кардинал" відпочивальники слухали "рускій музон"", — йдеться у підписі під відео.

Добровольська додала, що наразі цю справу розслідують правоохоронці і відкрито адміністративне провадження. Додамо, що публічне виконання творів артистів, які є або були громадянами держави-агресора, заборонене відповідно до частини другої статті 15 Закону "Про культуру".

Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, в центрі Києва група молодиків слухала російську музику, навіть попри те, що в цей день зранку Росія вдарила по центру Сум. Загинуло понад 30 осіб, понад 110 людей отримали поранення. Правоохоронці вже затримали порушників і відкрили адміністративне провадження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що любителі російської музики з Контрактової площі записали відео.