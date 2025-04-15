"Зрада" Зеленського і "скелети з шафи" Залужного. Соціолог прогнозує хід виборів президента України

Електоральний рейтинг залежатиме від списку кандидатів

Під час повномасштабної війни з Росією українське суспільство може різко негативно відреагувати на певні дії Володимира Зеленського і радикально обвалити рейтинг довіри до чинного президента. Однак це все одно не позбавляє його шансів на перемогу на черговий виборах глави держави.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Він пояснив, що саме суспільство буде вважати "зрадою".

Більше читайте у публікації: "Якщо вибори пройдуть зараз, то Залужний виграє у Зеленського і в першому, і в другому турі — соціолог Володимир Паніотто".

На його думку, довіра до президента в будь-якому випадку обвалиться після мирної угоди.

— Ця угода, так чи інакше, буде компромісом, який нікого не буде задовольняти. І в мирний час ситуація повернеться до тієї, яка взагалі відбувається з нашими президентами, — каже експерт.

Він пояснив, кожен український глава держави починає з балансу довіри та недовіри приблизно плюс 40—45%, і закінчують такими самими цифрами, але вже зі знаком "мінус".

— І Зеленський рухався тим самим шляхом, але більш повільно. Тому після миру і виборів, які будуть, його шанси дуже знижуються, а мирна угода — це те, що суттєво вплине, — вважає соціолог.

Все залежить від того, які ще будуть кандидатури. На відміну від довіри, яку можна міряти щодо однієї людини, електоральний рейтинг повністю залежить від списку кандидатів, пояснив гендиректор КМІСу.

— От спитайте людину, ви будете голосувати за якогось кандидата? А вона не знає, тому що не знає, хто ще буде. Якщо будуть кращі, то вона не проголосує за цього кандидата, а якщо будуть ще гірші, то вона проголосує за нього як за менше зло. І у нас дуже багато голосувань були голосуваннями за менше зло, — каже Володимир Паніотто.

Він нагадав ситуацію до президентських виборів 2019 року.

— Довгий час лідером була Юлія Тимошенко. У неї був рейтинг 14%. Тобто людина була лідером, маючи лише 14%, тому що до інших ставилися ще гірше. Тому ситуація дуже сильно буде залежати від того, хто буде в списку, — наголосив експерт.

За його словами, зараз в Україні найбільша довіра до військових, а потім до волонтерів.

— Тому якщо буде хтось з популярних волонтерів чи популярні люди з місцевої влади, то у них є шанси. Знову ж таки, невідомо, чи буде Залужний балотуватися. Бо якби вибори проходили прямо зараз, з усіх тих, кого перевіряли наші колеги, тільки Залужний має шанси виграти у Зеленського. Причому зараз, якщо чисто теоретично, то він виграє і в першому, і в другому турі.

Але якщо почнеться передвиборча кампанія і реальна боротьба з роботою ЗМІ, то почнуть діставати скелети з шафи, бруд виливати, неприємні питання… Чому Залужний посеред війни захистився у Ківалова? Тобто він має дуже гарні шанси, але чи це напевно, що він виграє ці вибори? Невідомо, — підсумував Володимир Паніотто.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як на рейтинг Зеленського вплинули відставка Залужного і скандал з Трампом.