Пеня буде нараховуватися кожен день: що загрожує боржникам за комуналку

Наслідки можуть бути вельми стуттєві

Борги за житлово-комунальні послуги – серйозна проблема, яка може мати негативні наслідки для громадян. Відсутність вчасної оплати не лише позбавляє права на субсидію чи пільги, а й може призвести до фінансових санкцій, відключення послуг та навіть судових справ.

Які наслідки чекають на боржників?

Втрата субсидій та пільг

Держава автоматично позбавляє субсидії та монетизованих пільг тих громадян, які накопичили заборгованість більше ніж за 3 місяці. Мінімальна сума боргу, яка може вплинути на припинення допомоги, становить 680 грн.

Нарахування пені та штрафів

Якщо споживач не вчасно оплачує житлово-комунальні послуги, він має сплатити пеню, розмір якої визначається договором, але не перевищує 0,01% від суми боргу за кожен день затримки. Водночас загальна сума пені не може бути більшою за сам борг.

Відключення комунальних послуг

Постачальники мають право припинити подачу електроенергії, газу, води, якщо споживач не оплачує рахунки. Для відновлення послуг доведеться не лише погасити борг, а й сплатити штрафи та вартість повторного підключення.

Судові позови та примусове стягнення боргу

Комунальні підприємства можуть звернутися до суду, щоб примусово стягнути заборгованість. Якщо суд ухвалить відповідне рішення, борг можуть стягнути через виконавчу службу, що може передбачати арешт банківських рахунків або майна боржника.

Конфіскація майна

У разі значної заборгованості судові виконавці можуть накласти арешт на нерухомість, автомобіль або інше цінне майно. Якщо борг не буде сплачено, це майно можуть продати для погашення боргу.

Як уникнути проблем через борги?

Оплачувати комунальні послуги вчасно.

Контролювати стан рахунків та заборгованості.

Якщо є фінансові труднощі – оформити реструктуризацію боргу.

Оскаржити неправомірно нараховані борги в судовому порядку.

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