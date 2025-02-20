Можуть приїхати навіть з поліцією: за які борги відключають світло

Коли може бути відключене електропостачання за борг та як цього уникнути?

Вимкнути електрику можуть користувачам, які не сплатили за спожиту електроенергію, а також якщо споживач не допускає представників енергопостачальної компанії до засобів комерційного обліку (лічильників). Згідно з законодавством, конкретної суми боргу, після якої гарантовано вимкнення електропостачання, не встановлено — це лишили на розсуд компаній.

Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп зазначав, що це можуть бути заборгованості у 3 тисячі грн та за два місяці. Варто зауважити — після його прогнозу тариф значно зріс. Про намір відключити електропостачання споживач має бути попереджений не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення відключення, кажуть у "Прикарпаттяобленерго".

Споживач може перевірити документи, а на бешкетників — викликатимуть поліцію

Працівники обленерго обов'язково повинні мати посвідчення, що містить такі дані, як ПІБ, посада, номер посвідчення, його термін дії та печатка. Це дозволяє уникнути непорозумінь та захистити себе від можливих шахраїв.

Якщо працівники обленерго стикаються з погрозами або фізичним насильством з боку споживача, або якщо він перешкоджає виконанню робіт — можуть викликати поліцію. У разі підтвердження загрози чи фізичних пошкоджень, споживач може бути притягнений до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності.

Як відновити постачання електрики після відключення?

Електропостачання можна відновити після сплати заборгованості або витрат на повторне підключення. Також можна подати заяву на реструктуризацію боргу. Відновлення електропостачання відбувається протягом 3 робочих днів у містах і 5 робочих днів у селах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що боржникам можуть не тільки відключати послуги. Постачальник може звернутися до суду — в разі рішення на його користь, боржник сплатить ще й судові витрати.