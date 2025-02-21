До 22 гривень. Де купити макарони за найнижчою ціною

Українці можуть зекономити до 11 гривень

Майже жоден продуктовий кошик не обходиться без бакалії, зокрема макаронних виборів. Місцями цінники на них сягають майже 40 гривень.

"Телеграф" вирішив розібратись, які наразі ціни в українських магазинах та де можна зекономити на покупках. Деякі мережі пропонують акційні товари.

Де найдешевше купити макарони в українських магазинах

Найнижча ціна на макарони 400 грамів є в "Maudau", а саме "Pasta Lenka Пера" за 22 гривні, а також "La Pasta перо" — за 28 гривень (по акції).

Крім того, 400 грамів макаронів "Pasta di Casa" можна купити й в "АТБ", але набагато дорожче — за 34,30 гривень.

Якщо потрібен 1 кілограм макаронів, то за найнижчою ціною його можна купити в "Metro" — за 27,90 гривень.

Більш дорожча пропозиція є в "Сільпо" від "Повна Чаша" — за 30,79 гривні.

Тим часом у "Novus" вартість одного кіло макаронів від "Marka Promo" складає 31,29 гривні, а у "Фора" є товар, що на 1,61 гривні дорожче попереднього — 32,90 гривні. На макарони в останньому магазині наразі діє акція.

В останньому магазині, а саме "Auchan", ціна на макарони сягнула 38,90 гривень.

Отже, найдешевше придбати 400 грамів макаронів можна в "Maudau", витративши 22 гривні, а 1 кілограм в "Metro" — 27,90 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, де наразі можна придбати найдешевше кілограм картоплі.