Юна українка задала новий тренд у художній гімнастиці (фото)

Спортсменка змінила імідж, додавши до своєї зачіски незвичайну деталь

Юна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук на початку 2025 стала лідером національної команди. Українка домінувала на перших трьох міжнародних стартах.

16-річна гімнастка радує вболівальників не лише емоційністю і яскравими костюмами. Нещодавно спортсменка почала виступати з новою зачіскою, передає Tribuna.

Крім "гульки", на голові Таїсії можна побачити невеликі "колоски". Ця маленька деталь у зачісці, напевно, може стати новим трендом у світовій художній гімнастиці, адже юні спортсмени часто рівняються на чемпіонів. До речі, на Олімпіаді в Парижі Онофрійчук виступала зі звичайною "гулькою".

Таїсія Онофрійчук, усі фото Ulrich Faßbender

Нагадаємо, Онофрійчук на останньому етапі Гран-прі з художньої гімнастики у Тьє (Франція) виграла особисте багатоборство, а також стала найкращою у всіх чотирьох видах (м’яч, булави, стрічка та обруч). У Марбельї (Іспанія) не рахунку українки перемога у багатоборстві, а також 2 "золота" та 2 "срібла" в особистих змаганнях. В Естонії Таїсія також була найкращою у багатоборстві та виграла 2 "золота", "срібло" та "бронзу" в окремих видах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російській художній гімнастиці відбулися кардинальні зміни в керівництві. Колишня дружина російського олігарха Алішера Усманова Ірина Вінер пішла з посади головного тренера збірної РФ на тлі непублічного конфлікту з Аліною Кабаєвою, яку пов’язують із главою Кремля Володимиром Путіним.