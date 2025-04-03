Зимові морози та снігопад. Якому з регіонів найбільше не пощастить з погодою 6 квітня

Весняне тепло відступить

На зміну аномально теплій весні в Україну суне справжня негода з сильним вітром, морозами та снігом. Вже у неділю, 6 квітня, майже всю територію країни накриють опади та похолодання, але найбільше не пощастить західним областям.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. Зазначається, що в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікуються морози.

Де буде найгірша в Україні погода 6 квітня

В розпал весни гірські регіони західної України очікують морози протягом усієї доби. Стовпчик термометра коливатиметься від -1 до -6 градусів. На більшості територій України дощитиме, а от на заході — засніжить. Опади прогнозуються на весь день, що значно погіршить стан доріг.

До того ж 6 квітня синоптики прогнозують посилення вітру аж до 20-24 м/с, в інших областях пориви становитимуть до 20 м/с. За даними порталу, на заході та півночі протягом неділі триматиметься майже зимова погода, а от в центрі, на сході та півдні буде до +5 градусів з дощами.

Водночас, як прогнозує Укргідрометцентр, 6 квітня Україну очікують значні опади та похолодання. Проте морози синоптики обіцяють лише вночі.

Погода в Україні 6 квітня

Нагадаємо, що перед снігопадами в Україну прийде справжнє літо, але ненадовго.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погода у квітні здивує своїми вибриками, адже Україну очікують не тільки сніг та грози.