Де дешевше? Ціни на популярний продукт порівняли в Польщі та Україні

Взимку вартість на овочі росте

Місцями в українських супермаркетах можна знайти пропозиції огірків, які коштуватимуть під 450 гривень. Досить висока вартість на ці овочі є і в Польщі.

Які є наразі ціни в Україні та Польщі, розбирався "Телеграф". Однак місцями магазини за кордоном пропонують купити товар не на вагу, а поштучно.

Як відрізняються ціни на огірки в Польщі та Україні

Згідно з даними "Мінфіну", нині середня ціна на 1 кілограм огірків складає 129,90 гривень. Водночас огірки гладкі в середньому коштують 150,60 гривень, а короткоплідні — 119,80 гривень.

Тим часом ціни на сайті польського магазину "Мamyito" майже не відрізняють від тих, що пропонують українські мережі. За 1 кілограм огірка довгого потрібно віддати 13,56 злотих, або 141,42 гривні, згідно зі курсом польського злотого в 10,43 гривні. Водночас один огірок коштує 3,39 злотих, близько 35,36 гривні.

А у "Сarrefour" вартість за одну штуку вища — 6,99 злотих, що дорівнює 72,90 гривням.

Тобто ціна на огірки в Україні коливається в межах 119,80-150,60 гривень в середньому, а в Польщі — одна штука може коштувати майже 73 гривень. Але, зауважте, що місцями в інтернет-магазині не вказана вага.

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