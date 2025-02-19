Різниця в цінниках сягає 10 грн. Де найдешевше придбати кіло картоплі

Магазини іноді пропонують акційні товари

Жоден борщ не обходиться без основних видів овочів — моркви, картоплі, буряку, цибулі. Ціни на них місцями досить високі. Наприклад, вартість одного кілограму картоплі коливається в межах від майже 26 до 37 гривень.

Де можна заощадити до 11 гривень на одному кілограмі картоплі, розбирався "Телеграф". Ціни були проаналізовані в шести магазинах.

Де купити картоплю за найнижчою ціною

Найбільше заощадити на кілограмі картоплі вдасться у "АТБ", адже там овоч коштує 25,89 гривні.

Трішки вища ціна є в "Фора" та "Auchan" — кілограм картоплі коштує 26,90 гривень.

Тим часом у "ЕКОМаркет" за кілограм картоплі потрібно віддати 27,39 гривні.

Ще більш дорога картопля продається в "Сільпо". Наразі цінник зафіксувався на рівні 29,60 гривень.

Однак є один магазин, а саме "МегаМаркет", в якому вартість кілограма картоплі перевищила 30 гривень — 36,80 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, за скільки можна було купити кілограм буряку у січні 2020 року та як змінилась на нього вартість упродовж 5 років.